На МКС пройдут эксперименты для российских вузов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Проведение экспериментов для российских высших учебных заведений запланировано на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ТАСС директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев.

В частности, планируется мониторинг лесных экосистем для МГТУ им. Баумана в рамках эксперимента "Дубрава".

Также с российского сегмента МКС будет организована "открытая передача по радиолюбительскому каналу связи <…> изображений фотоматериалов, посвященных жизни и деятельности первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина". Этот эксперимент будет проводиться для Московского авиационного института.