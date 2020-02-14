Астероид с собственным спутником прошел в 4,3 млн км от Земли

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Необычный астероид, обладающий спутником, прошел в конце января на расстоянии 4,3 млн километров от Земли. Как сообщил в четверг портал Space.com, ранее неизвестное науке небесное тело было обнаружено 27 января в ходе наблюдений с телескопа Мауна-Лоа в штате Гавайи. Астероид, получивший обозначение 2020 BX12, совершает, как установлено, полный оборот вокруг Солнца за 2,02 года.

При дальнейших наблюдениях за астероидом с использованием радиотелескопа в Аресибо (Пуэрто-Рико) выяснилось, что вокруг этого небесного тела диаметром около 165 м вращается обломок 70-ти метров в диаметре. Расстояние между ними достигает 360 м, а продолжительность одного оборота составляет 40-50 часов. Следующее сближение астероида с Землей произойдет в 2022 году.

На сегодняшний день в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономических единиц, или 7 млн км установлены около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 метров. По оценкам планетолога NASA Линдли Джонсона, число пока не известных астероидов в околоземном пространстве диаметром от 10 до 20 метров может достигать нескольких миллионов.

В октябре 2021 года NASA планирует запустить автоматическую станцию Lucy для изучения 7 астероидов Солнечной системы. В апреле 2025 года станция должна сблизиться с небольшим астероидом Дональдджохансон в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, который был открыт в марте 1981 года. Затем в 2027 - 2028 годах Lucy облетит разные по форме астероиды Эврибат, Полимела, Левк и Ор. В 2033 году зонду предстоит изучить бинарный астероид Патрокл-Менетий.