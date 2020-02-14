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Роскосмос и Минобороны согласовали техзадание на более мощную "Ангару"

Как сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, летные испытания новой ракеты должны начаться на космодроме Восточный в 2024 году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Техническое задание на создание модернизированной ракеты "Ангара-А5М" в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Амур" согласовано как со стороны Роскосмоса, так и со стороны Минобороны России. Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Техническое задание в рамках ОКР "Амур" на создание более мощного варианта тяжелой ракеты "Ангара" согласовано и Роскосмосом, и Минобороны", - сказал Рогозин. Он уточнил, что летные испытания новой ракеты должны начаться на космодроме Восточный в 2024 году, ракета сможет выводить на орбиту более 27,5 тонны полезной нагрузки (практически на 3 тонны больше, чем у базовой версии).

Стартовать "Ангара-А5М" будет с того же стартового стола, что и "Ангара-А5". "В этом и отличие стартового комплекса на Восточном: он строится с запасом и не только на модернизированную "пятерку", но и на ее еще более мощную версию с третьей водородной ступенью "Ангара А5В", - добавил глава госкорпорации.

Рогозин уточнил, что нагрузки на старт под "Ангару" на Восточном рассчитаны с учетом возможности выведения 37 тонн полезной нагрузки.

Гендиректор Роскосмоса напомнил, что второй стартовый комплекс Восточного будет введен в эксплуатацию с 2023 года, с него начнутся запуски "Ангары-А5".

О ракетах семейства "Ангара"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года. В 2020 году Роскосмос планирует продолжить испытания "Ангары".

ОКР "Амур" предполагает создание различных версий ракет семейства "Ангара" и стартового стола под эти носители на космодроме Восточный.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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