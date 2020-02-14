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Запуск к МКС ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus перенесен на 15 февраля

Cygnus должен доставить на МКС около 3,6 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) перенесен на 15 февраля. Об этом сообщается в пятницу на странице Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

"Мы отказываемся от сегодняшней попытки запуска миссии CRS-13 Northrop Grumman (компания-производитель Cygnus - прим. ТАСС). Старт перенесен на субботу, 15 февраля, на 15:21 по времени восточного побережья США (23:21 мск - прим. ТАСС)", - указано в сообщении. Как отмечается на сайте НАСА, стыковка корабля с МКС запланирована на 18 февраля на 04:05 (12:05 мск).

Запуск Antares с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане должен был быть осуществлен 9 февраля в 17:39 по местному времени (01:39 мск 10 февраля), однако "из-за нештатных показаний наземного оборудования" он был отменен менее чем за три минуты до старта и перенесен на 13 февраля, а затем на 14 февраля.

Cygnus должен доставить на МКС около 3,6 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований.

Этот полет Cygnus должен стать вторым в рамках нового контракта НАСА с Northrop Grumman. До 2024 года, согласно договоренностям, будет осуществлено минимум шесть запусков грузовых кораблей. В рамках предыдущего контракта было проведено 11 запусков к станции, еще один оказался неудачным.

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