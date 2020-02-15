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NASA продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке мест на "Союзе"

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия и США могут подписать контракт на дополнительные места для астронавтов NASA в российских пилотируемых кораблях "Союз" в конце марта

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительных мест на российских кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом заявил в пятницу ТАСС официальный представитель NASA Дэниел Хуот.

"NASA и Роскосмос продолжают обсуждение покупки дополнительных мест на "Союзе", - сказал он. Хуот не стал уточнять, идет ли речь об одном или о двух местах. "Мы обнародуем заявление, когда соглашение будет окончательно оформлено", - ответил он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что Россия и США могут подписать контракт на дополнительные места для астронавтов NASA в российских пилотируемых кораблях "Союз" в конце марта - начале апреля. Глава госкорпорации выразил надежду, что это удастся сделать до запланированного на 9 апреля пилотируемого запуска с космодрома Байконур.

В справочных материалах NASA к проекту американского федерального бюджета на 2021 финансовый год сообщалось, что управление продолжит закупать места на российских кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС, пока у США не появятся собственные корабли. В документе отмечалось, что NASA рассматривает возможность заключения контракта с Роскосмосом на приобретение одного дополнительного места на "Союзе".

Ранее ведомство разместило на портале госзакупок США заявку на приобретение двух мест на российских кораблях "Союз". В заявке уточнялось, что отправка одного члена экипажа будет осенью 2020 года, второго - весной 2021 года.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляют на МКС российские корабли.

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