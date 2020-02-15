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Источник: на Плесецке заменили вышедшую из строя третью ступень ракеты "Союз-2.1а"

По словам собеседника агентства, решение о вывозе носителя на стартовый стол госкомиссия примет 15 февраля в 12:00 мск

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Специалисты заменили третью ступень на ракете-носителе "Союз-2.1а", запуск которой с Плесецка был ранее отменен. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Союз-2.1а" должен был вывести 24 января на орбиту военный спутник "Меридиан", но запуск был отменен из-за короткого замыкания в электрооборудовании третьей ступени.

"Третью ступень поставили, ракета собрана и установлена на устройство для транспортировки", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в субботу в 12:00 мск на Плесецке состоится госкомиссия, которая примет решение о вывозе носителя на стартовый стол. Сейчас вывоз запланирован на понедельник, сам запуск - на 20 февраля.

Ранее запуск "Союза-2.1а" с космодрома Плесецк был отменен до начала заправки носителя. Позже ракету сняли со стартового стола и отправили в монтажно-испытательный корпус. Затем специалисты приняли решение заменить третью ступень, в электрооборудовании которой во время предстартовых проверок произошло короткое замыкание.

В 2017 году "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева получили заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М". "Меридиан" - спутники связи второго поколения, которые пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга".

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