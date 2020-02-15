Источник: госкомиссия приняла решение о запуске "Союза-2.1а" с Плесецка 20 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госкомиссия предварительно назначила старт ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником, запуск которой с Плесецка был ранее отменен, на 20 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"На состоявшейся в субботу госкомиссии принято решение предварительно назначить старт "Союза-2.1а" со спутником "Меридиан" на 20 февраля", - сказал собеседник агентства.

Ранее запуск "Союза-2.1а" был отменен до начала заправки носителя. Он должен был вывести 24 января на орбиту военный спутник "Меридиан", но запуск был отменен из-за короткого замыкания в электрооборудовании третьей ступени. Позже ракету сняли со стартового стола и отправили в монтажно-испытательный корпус. Источник сообщил ТАСС, что специалисты заменили третью ступень на новую.

В 2017 году "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева получили заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М". "Меридиан" - спутники связи второго поколения, которые пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга".