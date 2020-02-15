Ракета-носитель Antares с кораблем Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Трансляция запуска ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Cygnus должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) около 3,6 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований.

Запуск Antares с космодрома на острове Уоллопс должен был быть осуществлен 9 февраля, однако "из-за нештатных показаний наземного оборудования" он был отменен менее чем за три минуты до старта, а затем трижды перенесен - на 13, 14 и 15 февраля. Как отмечается на сайте НАСА, стыковка корабля с МКС запланирована на 18 февраля на 04:05 (12:05 мск)

Этот полет Cygnus - второй в рамках нового контракта NASA с производителем Cygnus - компанией Northrop Grumman. До 2024 года, согласно договоренностям, будет осуществлено минимум шесть запусков грузовых кораблей. В рамках предыдущего контракта было проведено 11 запусков к станции, еще один оказался неудачным.