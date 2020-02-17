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Роскосмос перенес 12 космических пусков с 2019 года на более поздний срок

В частности, на 2020 год был перенесен первый запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Роскосмос по разным причинам перенес 12 космических пусков с 2019 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

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"По тематике госкорпорации [в 2019 году] состоялось 25 пусков. Планировалось произвести на 12 больше", - сказал Овчинников.

По его словам, перенос происходил "где-то по просьбе заказчика, где-то из-за неготовности космических аппаратов, а где-то просто из-за отсутствия оперативной необходимости". Он также напомнил, что состоявшиеся старты ракет были безаварийными.

В частности, на 2020 год был перенесен первый запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур, поскольку компании потребовалось дополнительное время для испытаний аппаратов.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью ТАСС, что в 2020 году ожидается больше пусков космического назначения, чем в 2019 году. Они будут проведены с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Государственного космического центра во Французской Гвиане.

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