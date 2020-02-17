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В России создали зеркало для солнечной обсерватории "Кортес"

Благодаря ему обсерватория сможет анализировать излучение солнечной короны

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские физики создали важнейший элемент спектрогелиографа солнечной обсерватории "Кортес", которая будет установлена на Международной космической станции для изучения солнечной активности, – молибден-кремниевое зеркало. Об этом пишет пресс-служба РАН.

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Зеркало создано для работы в диапазоне длин волн от 17 до 21 нм. Именно в этом спектре излучает солнечная корона. Оно нужно для спектрогелиографа солнечной обсерватории "Кортес". Этот прибор позволяет регистрировать спектры излучения солнечных вспышек, микровспышек и выбросов корональной массы. 

Наблюдения за солнечной короной, которая излучает в рентгеновском и экстремальном ультафиолетовом диапазонах, очень важны, так как, Солнце – это единственная звезда, которую сегодня детально могут изучать астрономы. Полученные таким образом данные помогут пролить свет на многие вопросы космологии, в частности о внутренней динамике звезд. Кроме того, солнечная атмосфера оказывает сильное влияние на околоземную среду.

Эксперименты, которые позволяют изучать корону Солнца, ведутся с 1980-х годов. Для этого используют в основном многослойные интерференционные зеркала. Новые задачи, стоящие перед учеными, предъявляют все более высокие требования к качеству таких зеркал.

Главной проблемой, которая стояла перед учеными при создании зеркала для "Кортеса" состояла в том, чтобы обеспечить одинаковый коэффициент отражения в широком спектральном диапазоне. Ученые выяснили, что лучше всего для этих задач подходит молибден-кремниевая структура из трех периодических зеркал.

В августе 2019 года представитель разработчика аппаратуры для "Кортес" из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН сообщил, что эксперименты по изучению солнечной активности с МКС начнутся не ранее 2024 года.

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