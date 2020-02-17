Ракета с 60 микроспутниками системы Starlink запущена с космодрома во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 60 микроспутниками Starlink на борту стартовала в понедельник в 10:05 по времени Восточного побережья США (18:05 мск) с пускового комплекса SLC 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Первую ступень ракеты-носителя, ранее трижды использовавшуюся при пусках, не удалось посадить на платформу Of Course I Still Love You, находящуюся в Атлантическом океане. Как сообщили представитель SpaceX, она приводнилась рядом с платформой. Спустя приблизительно 45 минут после запуска суда обеспечения Ms. Tree и Ms. Chief попытаются с помощью сеток "поймать" обе половины головного обтекателя ракеты, спуск которых будет осуществляться при помощи парашютов.

Нынешний запуск - пятый по счету в рамках программы создания спутниковой группировки, предназначенной для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету на скорости 1 ГБ в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья и четвертая - в январе текущего года.

Создание группировки из большого количества малых спутников (около 2 тыс.) для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет входит также в планы британской компании OneWeb. Россия разрабатывает низкоорбитальную многофункциональную спутниковую систему связи "Сфера", которая будет включать более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.