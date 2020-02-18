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Источник: "Союз-5" получит такой же разгонный блок, как у "Ангары"

Разработкой ракеты занимается Ракетно-космическая корпорация "Энергия"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Новый разгонный блок, созданный на базе блоков серии ДМ для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", будет использоваться также при выведении полезной нагрузки на ракете "Союз-5". Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в ракетно-космической отрасли.

"Для "Союза-5" будет использоваться такой же разгонный блок, как и для "Ангары", - отметил собеседник агентства.

Разработкой занимается Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия". В 2017 году в качестве вариантов для эксплуатации с ракетой "Союз-5" рассматривались созданные в рамках программ "Морской старт" и "Наземный старт" разгонные блоки ДМ-SL и ДМ-SLБ.

Ранее гендиректор РКК "Энергия" Николай Севастьянов сообщил ТАСС, что первый разгонный блок, созданный для "Ангары-А5", доставлен в ноябре на космодром Плесецк. Он уже прошел наземную экспериментальную отработку.

О создании нового разгонного блока на базе блоков серии ДМ для "Ангары-А5" стало известно в 2015 году. Разгонные блоки семейства ДМ предназначены для перевода спутников с опорной на целевую околоземную орбиту, а также на отлетные траектории.

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