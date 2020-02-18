Китайский аппарат "Чанъэ-4" вышел из спячки

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Космический аппарат "Чанъэ-4" во вторник вышел из спящего режима и возобновил работу на обратной стороне Луны. Луноход "Юйту-2", который "Чанъэ-4" доставил на поверхность спутника, заработал днем ранее. Об этом пишет Центр программы освоения Луны и космического пространства при Государственном космическом управлении КНР.

Аппарат вышел из "спячки" во вторник, в 06:57 по пекинскому времени (01:57 мск), луноход заработал еще в понедельник. "Оба находятся в нормальном рабочем состоянии", – сообщает китайское космическое агентство.

"Чанъэ-4" был запущен 8 декабря 2018 года, он совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны в бассейне Южный полюс – Эйткен. Находившийся на его борту луноход "Юйту-2" на сегодня преодолел расстояние в 367,25 м. Сейчас он продолжил движение к следующей контрольной точке на Луне.

По планам китайского космического агентства, Юйту-2 должен выполнять низкочастотные радиоастрономические наблюдения, изучать состав лунных пород и геологическое строение поверхности Луны.

В этом году Китай планирует также запустить свой первый аппарат к Марсу, а также отправить аппарат "Чанъэ-5" к Луне для забора лунного грунта и доставки его на Землю.