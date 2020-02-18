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SpaceX планирует с 2021 года доставлять на орбиту космических туристов

Первый полет может состояться уже в начале будущего года
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon Craig Bailey/Florida Today via USA TODAY NETWORK/Reuters
Описание
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
© Craig Bailey/Florida Today via USA TODAY NETWORK/Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Американская компании SpaceX будет доставлять на орбиту космических туристов на своем новом корабле Crew Dragon. Как сообщил во вторник портал Space.com, уже подписано соглашение с компанией космического туризма Space Adventures, согласно которому до четырех туристов смогут совершать полеты продолжительностью до пяти суток.

Первый полет может состояться уже в начале будущего года. В ходе полета не планируется стыковка корабля с Международной космической станцией.

"Это историческое событие откроет возможность совершить полет в космос для всех тех, кто мечтает об этом, - привел Space.com слова президента и главного операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл. - Мы рады взаимодействовать с компанией Space Adventures в этом проекте".

Как напомнил Space.com, компания Space Adventures уже организовала полеты на российских космических кораблях "Союз" для семи туристов - американского бизнесмена Денниса Тито в 2001 году, южноафриканского бизнесмена Марка Шаттлворта в 2002 году, американского бизнесмена Грегори Олсена в 2005 году, американки иранского происхождения Ануш Ансари в 2006 году, американского миллиардера Чарльза Симони в 2007 и 2009 годах, американского разработчика компьютерных игр Ричарда Гэрриота в 2008 году, а также основателя и руководителя канадской компании "Цирк дю солей" Ги Лалиберте в 2009 году.

Crew Dragon - модифицированная версия грузового Dragon, который с 2010 года доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции 2 марта прошлого года и пристыковался к ней на следующий день. Его отстыковка состоялась 8 марта. Посадочный модуль после спуска на парашютах приводнился в Атлантическом океане.

Crew Dragon способен вместить экипаж до семи человек. В дальнейшем его планируется использовать в качестве "спасательной шлюпки" на МКС в случае возникновения аварийной ситуации. В настоящее время эту роль выполняют российские "Союзы".

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