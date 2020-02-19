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С космодрома в Куру стартовала ракета Arianе 5 с двумя спутниками

Ракете предстоит вывести на орбиту японский и южнокорейский спутники связи

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 стартовала во вторник с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Прямую трансляцию запуска ведет на своем сайте компания-оператор Arianespace.

Ракете предстоит вывести на орбиту спутник связи JCSAT-17, принадлежащий японской компании SKY Perfect JSAT Corporation, и спутник Корейского института аэрокосмических исследований (Республика Корея) GEO-KOMPSAT-2B, предназначенный для дистанционного зондирования Земли.

Как указали в компании, "JCSAT-17 станет 21-м спутником SKY Perfect JSAT, запущенным Arianespace". "Этот геостационарный спутник связи обеспечит гибкую широкополосную связь пользователям в Японии и прилегающем регионе", - пояснили в компании.

Спутник GEO-KOMPSAT-2B "предназначен для мониторинга окружающей среды Земли и мониторинга океана". Это уже второй аппарат в рамках южнокорейской программы GEO-KOMPSAT-2. Первый спутник GEO-KOMPSAT-2A был успешно запущен Arianespace в декабре 2018 года. Он предназначен для метеорологических наблюдений.

Для компании Arianespace этот пуск стал третьим в 2020 году.

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