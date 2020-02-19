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Второй пуск спутников связи OneWeb с Байконура запланирован на вторую половину марта

Спутники пока находятся в производстве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Британские спутники связи OneWeb будут запущены с космодрома Байконур во второй половине марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании OneWeb в России.

"Пуск назначен на вторую половину марта. Дата пока согласовывается", - сказал представитель компании.

Сейчас спутники еще находятся в производстве. "Как только они все будут готовы и пройдут необходимые проверки, их сразу отправят на Байконур", - добавили в пресс-службе OneWeb. Это произойдет в ближайшее время.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе "Союз-СТ". Еще 34 аппарата отправились на орбиту на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 7 февраля. В общей сложности OneWeb планирует развернуть на околоземной орбите 648 спутников. К 2021 году британская компания намерена обеспечить круглосуточную связь для пользователей по всей планете.

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ВеликобританияРоссия
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