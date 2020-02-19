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В России разрабатывают метод защиты космических аппаратов от повреждений при запуске

Это позволит увеличить объем и вес выводимой на орбиту полезной нагрузки

САМАРА, 19 февраля. /ТАСС/. Исследователи Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева работают над созданием системы защиты космических аппаратов от повреждающего воздействия акустической энергии при запуске ракет-носителей. Решение позволит увеличить объем и вес выводимой на орбиту полезной нагрузки, сообщила в среду пресс-служба университета.

Акустическая энергия выделяется при запуске и во время полета ракеты-носителя. Она создает мощное звуковое давление около 160 децибел не только на саму ракету, но и на ее полезную нагрузку. Шум воздействуют на чувствительные детали и узлы бортовой и научной аппаратуры спутников и может вызвать поломки. Функцию защиты от разрушающих вибраций выполняет звукопоглощающие материалы, которыми покрываются головные обтекатели ракет-носителей. Авторы работы предлагают новый метод расположения этих элементов, который с помощью математических расчетов и компьютерного моделирования позволит сократить объем необходимого материала и увеличить полезную нагрузку аппарата.

"Сейчас подобными материалами покрывают полностью всю внутреннюю поверхность блока, где размещается спутник. Это увеличивает общий вес и уменьшает свободное пространство. Мы предлагаем метод, который даст возможность наиболее оптимально разместить звукопоглощающий материал внутри блока, сведя к минимуму количество используемого материала и занимаемый им объем. Это позволит увеличить полезный объем и полезную нагрузку ракеты-носителя, а это значит, что на орбиту можно будет выводить космические аппараты большего размера и веса", - приводит пресс-служба университета слова руководителя проекта, доцента кафедры автоматических систем энергетических установок Артура Сафина.

Ученые разрабатывают математическую модель, которая станет основой компьютерной программы для моделирования вариантов обшивки обтекателей ракет-носителей. С ее помощью можно будет точно рассчитать оптимальные параметры размещения звукопоглощающего материала для разных спутников без дорогостоящих испытаний.

"Разработка, которая поможет увеличить объем и вес выводимой на орбиту полезной нагрузки, финансируется за счет средств гранта президента РФ, который выдан на проведение исследовательских работ в 2020-2021 годах", - говорится в сообщении.

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