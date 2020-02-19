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Основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить

В Роскосмосе уточнили, что возможная замена связана со "временной негодностью одного из членов экипажа"
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев Михаил Терещенко/ТАСС
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Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Члены основного экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16", который должен отправиться к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а" 9 апреля, скорее всего, будут заменены на дублеров. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев во время брифинга в среду.

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"Видимо, [экипаж] будет заменен на дублеров. Причина тому - временная негодность одного из членов экипажа", - сказал Крикалев. По его словам, сейчас предстоит провести переговоры с американской стороной, которой будет предложен этот вариант.

В апреле на МКС должны были полететь российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди. В дублирующий экипаж входят российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Стивен Боуэн.

Новыми дублерами, уточнил Крикалев, скорее всего, будут назначены Бабкин и Рыжиков. По его словам, дальнейшая возможность полета основного экипажа "будет зависеть от медицинских показаний".

Первый пилотируемый полет к МКС в 2020 году запланирован на 9 апреля. Экипаж корабля "Союз МС" впервые отправится на орбиту на ракете "Союз-2.1а".

Сейчас на борту международной космической станции находятся трое членов экипажа - российский космонавт Олег Скрипочка, американские астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган.

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Россия
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