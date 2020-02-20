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Ракета с военным спутником "Меридиан-М" стартовала со второй попытки с космодрома Плесецк

По данным источника ТАСС, первоначально запуск был запланирован на 24 января, но был отменен из-за короткого замыкания в электрооборудовании третьей ступени
Ракета-носитель "Союз-2.1а" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Ракета-носитель "Союз-2.1а"
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником связи "Меридиан-М" состоялся в четверг на космодроме Плесецк. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В четверг, 20 февраля, в 11 часов 24 минуты мск с пусковой установки № 3 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1А" с космическим аппаратом "Меридиан-М", - говорится в сообщении.

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Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета "Союза-2.1А". "Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 15 лет с северного космодрома проведено 43 пуска ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В", - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, первоначально запуск был запланирован на 24 января, но был отменен из-за короткого замыкания в электрооборудовании третьей ступени. После этого ракету сняли со стартового стола и заменили ее проблемную ступень.

В 2017 году "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева получили заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М". "Меридиан" - спутники связи второго поколения, которые пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга".

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Россия
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