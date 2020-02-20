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Разгонный блок с военным спутником "Меридиан-М" отделился от запущенной с Плесецка ракеты

Выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" с военным спутником связи "Меридиан-М", запущенный в четверг с космодрома Плесецк, отделился от ракеты "Союз-2". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Ракета стартовала в 11:24 мск.

"Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1А" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Меридиан-М" в расчетное время 11 часов 34 минуты мск штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1А", - говорится в сообщении.

Выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.

Как ранее сообщал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, первоначально запуск был запланирован на 24 января, но был отменен из-за короткого замыкания в электрооборудовании третьей ступени. После этого ракету сняли со стартового стола и заменили ее проблемную ступень.

В 2017 году "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева получили заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М". "Меридиан" - спутники связи второго поколения, которые пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга".

Теги
Россия
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Ракета с военным спутником "Меридиан-М" стартовала со второй попытки с космодрома Плесецк
По данным источника ТАСС, первоначально запуск был запланирован на 24 января, но был отменен из-за короткого замыкания в электрооборудовании третьей ступени
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