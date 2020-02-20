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Военный спутник "Меридиан-М" успешно вывели на орбиту

Как подчеркнули в Минобороны, старт ракеты-носителя "Союз-2.1А" и выведение космического аппарата на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме
Ракета-носитель "Союз-2.1а" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Ракета-носитель "Союз-2.1а"
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту военный спутник связи "Меридиан-М", сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

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"Стартовавшая в четверг, 20 февраля, в 11 часов 24 минуты мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1А" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан-М", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1А" и выведение космического аппарата на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.

В 2017 году "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева получили заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М". "Меридиан" - спутники связи второго поколения, которые пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга".

Теги
Россия
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