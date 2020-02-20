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В РФ создали линейку средств спасения с использованием спутниковой системы связи "Гонец"

Она включает в себя спасательный жилет, который можно использовать на воде, рацию и рюкзак для лесников

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. АО "Спутниковая система "Гонец" создало линейку продуктов "Спасатель", включающую в себя спасательный жилет, который может использоваться на воде, рацию и рюкзак для лесников. Она была представлена в четверг во время круглого стола на тему "Низкоорбитальные спутниковые системы и информационные технологии в цифровой инфраструктуре Российской Федерации".

Каждый из них будет обладать мобильными абонентскими устройствами, которые смогут передавать координаты и сообщения, используя спутниковую связь.

Как сообщил ТАСС генеральный директор компании Павел Черенков, ряду технических решений еще предстоит пройти сертификацию. "Мы ждем первый заказ, чтобы пройти сертификацию", - отметил он.

По словам гендиректора, система уже продается, но с отложенной поставкой. Она сможет работать как с существующей, так и с перспективной системой спутниковой связи "Гонец".

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях.

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