Источники: недолива топлива в ракету "Союз-2.1а" при выводе спутника "Меридиан-М" не было

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ракета "Союз-2.1а", старт которой состоялся в четверг с космодрома Плесецк, была заправлена штатно, угрозы аварии во время пуска не было. Об этом сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли.

"Недолива топлива не было. Действительно, в какой-то момент сработала сигнализация о недоливе топлива, но во время разбора ситуации на космодроме специалисты пришли к выводу, что это является следствием сбоя в программном обеспечении", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, другой источник отметил ТАСС, что боевой расчет выполнил все предстартовые операции в соответствии с инструкциями, а штатная заправка топлива зафиксирована в соответствующем формуляре. "Угрозы аварии во время выведения ракеты не было", - подчеркнул собеседник агентства.

Спутник связи "Меридиан-М" был запущен в 11:24 мск в четверг с космодрома Плесецк в Архангельской области ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1а".

Как ранее сообщал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, первоначально запуск был запланирован на 24 января, но был отменен из-за короткого замыкания в электрооборудовании третьей ступени. После этого ракету сняли со стартового стола и заменили ее проблемную ступень.

"Меридиан-М" предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями, а также для расширения сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока в интересах развития экономики РФ.