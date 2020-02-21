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Роскосмос планирует участвовать в авиасалоне в Фарнборо в 2020 году

Авиасалон в Фарнборо проходит раз в два года. В 2018 году Роскосмос не участвовал в нем

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" собирается в этом году принять участие в авиасалоне в британском Фарнборо, сообщил в пятницу ее глава Дмитрий Рогозин.

Авиасалон в Фарнборо проходит раз в два года. В 2018 году Роскосмос не участвовал в нем.

"В этом году госкорпорация планирует участвовать в нескольких международных выставках. Это Фарнборо, "Евроконсалт" и авиашоу в Бахрейне", - сказал Рогозин, выступая на 11-й международной конференции Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков "Авиационное и космическое страхование в России".

 

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичБахрейнВеликобританияРоссия
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