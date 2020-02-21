Рогозин: воронежское предприятие поставляет детали для космического корабля Boeing

"Эти корабли американские нужны, мы им желаем успехов и подсказываем некоторые вещи, в том числе проводим консультации технических специалистов. В этом нет ничего удивительного. Я вам даже могу сказать, что в Воронеже у нас есть предприятие частное, которое работает на одну из этих фирм американских и делает агрегаты для их пилотируемых кораблей", - сказал Рогозин, выступая на 11-й международной конференции Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков "Авиационное и космическое страхование в России".

Он уточнил журналистам, что речь идет о кораблях Starliner. При этом Рогозин не уточнил название воронежского предприятия. "В системе посадки они [воронежское предприятие] кое-что делают по их заказу, они для Boeing делают. Я сам удивился, когда узнал", - отметил глава Роскосмоса.

Новый корабль имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.