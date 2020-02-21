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В упавшем на Карелию светящемся объекте опознали болид

Ученые пока не знают, где именно он упал и сохранились ли его остатки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Светящийся объект в небе над Карелией, который попал на камеры видеонаблюдения, – это болид, то есть небесный объект относительно небольшого размера, который попадает в атмосферу Земли и ярко светится, сгорая в ней. Об этом ТАСС рассказал профессор Физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский. Определить место его падения пока невозможно, уточнил ученый.

' Видео с камеры видеонаблюдения, на которое попал болид (сверху справа). Credit — Ситилинк/Youtube'

21 февраля в интернете появилась видеозапись, на которой виден светящийся падающий объект в небе над Карелией. Его засняли камеры видеонаблюдения в городе Костомукша. На кадрах видно, как объект попадает в атмосферу и сгорает. В соцсетях местные жители написали, что при этом слышали звук, похожий на взрыв.

"Болид может быть интересный, потому что была информация, что был звук взрыва. То, что это болид наблюдался [над Карелией], – это точно. Для поиска я пока не вижу никаких перспектив. Место падения может быть неудачное, мало наблюдений", – объяснил Гроховский.

По его словам, необходимое оборудование для фиксации болида есть в Финляндии. "В Финляндии, вроде бы, его зарегистрировали, но пока от них реакции еще не было, у нас там человек работает. В Финляндии есть болидная сеть, а у нас нет, поэтому этот болид они могли засечь", – пояснил ученый.

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