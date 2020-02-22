Европейский манипулятор ERA отправят на Байконур в конце марта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Рука-манипулятор ERA (European Robotic Arm) будет отправлена на Байконур в конце марта вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Об этом сообщил ТАСС глава постоянного представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель.

"Отправка манипулятора ERA на Байконур запланирована на конец марта. Ожидается, что он отправится на космодром вместе с модулем "Наука", - сказал Пишель, уточнив, что, скорее всего, для перевозки будет использоваться железнодорожный транспорт.

По его словам, окончательное решение об отправке будет принимать российская сторона.

Гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко в феврале сообщил, что отправка модуля "Наука" на Байконур запланирована на 19 марта.

Рука-манипулятор ERA была создана Европейским космическим агентством в 2004 году и сейчас находится в РКК "Энергия". Российская сторона также изучает возможность установки на манипулятор ERA российского робота "Теледроид", создаваемого для работы в открытом космосе. С помощью руки ERA его будут перемещать к месту работы.