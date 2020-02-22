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В Boeing подтвердили, что одно из устройств для корабля Starliner поставляют из России

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что агрегаты для космического корабля компании производит частное предприятие в Воронеже

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing приобретает одно из устройств для своего космического корабля Starliner в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Twitter компании.

Ранее в этот же день глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что частное предприятие в Воронеже производит агрегаты для Starliner. "Я вам даже могу сказать, что в Воронеже у нас есть предприятие частное, которое работает на одну из этих фирм американских и делает агрегаты для их пилотируемых кораблей", - отметил он во время выступления на 11-й международной конференции Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков "Авиационное и космическое страхование в России".

В Twitter Boeing отмечается, что в Starliner "используют преобразователь напряжения, который поставляет ЗАО "Орбита" в российском Воронеже". "Он позволяет нам передавать энергию с МКС на Starliner в то время, когда он пристыкован", - пояснили в американской компании, отвечая в соцсети на вопрос журналиста.

Новый американский корабль Starliner, разработанный Boeing, имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.

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