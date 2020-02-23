Российские ВКС следят за сумкой, потерянной почти 12 лет назад астронавтом NASA в космосе

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (входит в ВКС России) до сих пор следят за сумкой, которую потеряла почти 12 лет назад во время выхода в открытый космос астронавт NASA Хайдемари Стефанишен-Пайпер. Об этом сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов.

"Одна из американских астронавтов потеряла сумку, когда выходила в открытый космос. Все эти объекты находится у нас в каталоге учтенные", - отметил Фаттахов в эфире программы "Военная приемка" на канале "Звезда".

По его словам, все объекты космического мусора каталогизированы и находятся на сопровождении контроля космического пространств.

Стефанишен-Пайпер совершила выход в открытый космос вместе с напарником Стивом Боуэном в ноябре 2008 года. В ее сумку с инструментами попала смазка из смазочного пистолета. Пока астронавт чистила инструменты, сумка улетела в открытый космос. В результате ей пришлось пользоваться оборудованием своего коллеги.