Пусковую платформу "Морского старта" погрузили на судно-перевозчик для перехода в Россию

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пусковую платформу "Одиссей", которая входит в плавучий космодром "Морской старт", погрузили на судно Xin Guang Hua около порта Лонг-Бич на тихоокеанском побережье США. Об этом свидетельствуют данные портала движения судов vesselfinder.com.

Согласно информации сайта, грузовое судно Xin Guang Hua прибыло в порт Лонг-Бич 18 февраля. Через несколько дней оно подошло к пирсу, у которого пришвартовано командное судно плавучего космодрома. Туда же была отбуксирована пусковая платформа "Одиссей". По данным портала, погрузка состоялась в воскресенье.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что в конце февраля планируется начать переход плавучего космодрома "Морской старт" из США на Славянский судоремонтный завод, который находится в 50 км от Владивостока. По словам собеседника агентства, платформа будет доставлена на Дальний Восток за три недели. Прибыть на завод она должна ориентировочно во второй половине марта.

Водоизмещение пусковой платформы "Морского старта" составляет 46 тыс. тонн, ее длина - 133 м, а ширина - 67 м. Гонконгское грузовое судно Xin Guang Hua может перевозить более 85 тыс. тонн. Его длина - 255 м, а ширина - 68 м.

В 2014 году пусковая деятельность "Морского старта" была приостановлена, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году на СРЗ, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома.

Группа S7 владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.