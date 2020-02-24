Более 30 спутников OneWeb отправили на Байконур из Флориды

ТАСС, 24 февраля. Новая партия британских спутников связи OneWeb отправлена с завода во Флориде на Байконур. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе OneWeb в России в понедельник.

"Самолет с 34 спутниками вылетел в 01:55 мск из США", - отметили в пресс-службе.

Доставка на Байконур ожидается 25 февраля, сказали в компании.

Ранее в пресс-службе OneWeb сообщили ТАСС, что второй запуск британских спутников с космодрома Байконур планируется на вторую половину марта.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе "Союз-СТ". Еще 34 аппарата отправились на орбиту на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 7 февраля. В общей сложности OneWeb планирует развернуть на околоземной орбите 648 спутников. К 2021 году британская компания намерена обеспечить круглосуточную связь для пользователей по всей планете.