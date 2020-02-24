{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 30 спутников OneWeb отправили на Байконур из Флориды

Второй запуск британских спутников с космодрома Байконур планируется на вторую половину марта

ТАСС, 24 февраля. Новая партия британских спутников связи OneWeb отправлена с завода во Флориде на Байконур. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе OneWeb в России в понедельник.

"Самолет с 34 спутниками вылетел в 01:55 мск из США", - отметили в пресс-службе.

Доставка на Байконур ожидается 25 февраля, сказали в компании.

Ранее в пресс-службе OneWeb сообщили ТАСС, что второй запуск британских спутников с космодрома Байконур планируется на вторую половину марта.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе "Союз-СТ". Еще 34 аппарата отправились на орбиту на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 7 февраля. В общей сложности OneWeb планирует развернуть на околоземной орбите 648 спутников. К 2021 году британская компания намерена обеспечить круглосуточную связь для пользователей по всей планете.

Теги
СШАВеликобританияРоссия
Реклама на ТАСС
Пусковую платформу "Морского старта" погрузили на судно-перевозчик для перехода в Россию
Она должна прибыть на завод в 50 км от Владивостока ориентировочно во второй половине марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС