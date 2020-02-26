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Запуск американского корабля Dragon с грузом для МКС намечен на 6 марта

Ракета-носитель Falcon 9 должна будет стартовать с пускового комплекса номер 40 на базе ВВС США

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Запуск американского корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) намечен на 6 марта. Об этом сообщило во вторник на своем сайте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета-носитель Falcon 9 должна будет стартовать с пускового комплекса номер 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 23:50 по местному времени (07:50 мск 7 марта). Стыковка с МКС предварительно намечена на 9 марта.

Предстоящий полет корабля Dragon станет 20-м в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС.

В настоящее время на МКС работают россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.

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