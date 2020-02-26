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Источник: подготовка МКС к стыковке модуля "Наука" переложена на другую экспедицию

Такое решение было принято после переноса запуска МЛМ на конец 2020 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Готовить Международную космическую станцию (МКС) к стыковке многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" будет экспедиция МКС-64, а не МКС-63, как планировалось ранее. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"С экспедиции МКС-63 эти задачи сняли, переложили на 64", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такое решение было принято после переноса запуска МЛМ на конец 2020 года (в мае 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о переносе запуска модуля с лета на конец 2020 года). Космонавтам предстоит освободить стыковочный узел для приема нового модуля во время выхода в открытый космос, также они заменят блоки ряда систем и установят новое программное обеспечение, чтобы бортовой компьютер распознал "Науку" в составе станции.

Ранее другой источник рассказал ТАСС, что для подключения "Науки" после ее стыковки с МКС российские космонавты протянут силовой кабель из американского сегмента через функционально-грузовой блок "Заря" и служебный модуль до МЛМ. Эти работы начали проводить космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос в 2013 году.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее в интервью ТАСС сообщил, что запуск модуля "Наука" состоится в конце 2020 - начале 2021 года, если его доставят на Байконур в марте. Позже глава Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко уточнил, что предприятие планирует 19 марта отправить МЛМ на космодром.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Замена нового экипажа

В апреле в составе экспедиции МКС-63 на Международную космическую станцию должны были полететь российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди. На прошлой неделе исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что из-за медицинских показаний российская часть экипажа "Союза МС-16", вероятно, будет заменена на дублеров - Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.

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