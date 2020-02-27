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SpaceX открыла третий комплекс для испытаний двигателей корабля Starship

Предполагается, что этот корабль начнет доставлять спутники на орбиту в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX, основанная предпринимателем Илоном Маском, заявила в четверг об открытии третьего комплекса, предназначенного для испытаний двигателей Raptor, которыми будут оснащены космические корабли Starship. Об этом говорится в Twitter компании.

По ее информации, испытательный комплекс открыт на предприятии SpaceX в городе Макгрегор (штат Техас). Согласно данным, размещенным на сайте компании, корабль Starship, предназначенный для полетов на Марс, будет оборудован девятью подобными двигателями. Еще 37 будут размещены на сверхтяжелой ракете-носителе Super Heavy. В Twitter компании уточняется, что за прошедший год общая продолжительность испытаний двигателей Raptor составила более 53 минут.

В феврале прошлого года Маск сообщил, что двигатель во время испытаний вышел на проектную мощность. "Raptor достиг мощности, требуемой для космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy", - написал руководитель SpaceX, отметив, что на испытаниях была достигнута тяга двигателя в 172 тонны (172 тыс. кгс), а по техническому заданию этот показатель должен составлять 170 тонн.

В августе 2019 года компания успешно провела испытания оборудованного одним двигателем Raptor прототипа Starhopper, в ходе которого были проверены инженерные решения, необходимые при строительстве Starship. Предполагается, что этот корабль многоразового использования начнет доставлять спутники на орбиту в 2021 году и различные грузы на поверхность Луны в 2022 году. В ноябре того же года первый полномасштабный прототип корабля Starship взорвался в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика. Инцидент произошел во время проверки распределения давления при заправке баков криогенным топливом - метаном и кислородом.

Корабль Starship длиной 50 м и диаметром 9 м был изготовлен из легированной стали, его заявленная грузоподъемность - 150 тонн. Это космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек. Как ранее неоднократно подчеркивал Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. В качестве временного ориентира отправки исследователей на эту планету он называл 2022 год.

Теги
СШАМаск, Илон
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