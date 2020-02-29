{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний в Техасе

Это произошло после того, как в ходе испытаний баки корабля начали заполнять жидким азотом
' NASASpaceflight/YouTube'

ТАСС, 29 февраля. Прототип космического корабля Starship SN1 американской компании SpaceX взорвался в ночь на субботу во время испытаний на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Об этом свидетельствует видео с места испытаний, размещенное на YouTube-канале NASA Spaceflight.

В пояснении к видео отмечается, что взрыв произошел после того, как в ходе испытаний баки корабля начали заполнять криогенным топливом - жидким азотом.

В ноябре 2019 года аналогичный инцидент произошел с другим прототипом корабля Starship - Mk1. Как отмечается на портале NASA Spaceflight, при сборке в конструкцию Starship SN1 были внесены изменения для предотвращения подобных аварий. В ближайшее время SN1 должен был совершить первый испытательный полет.

Как ранее не раз подчеркивал американский предприниматель Илон Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Именно для этого и разрабатывается Starship, рассчитанный на 100 человек. Согласно планам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), первые пилотируемые полеты на Красную планету должны начаться в середине 2030-х годов.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Лунный скафандр в эксперименте SIRIUS будет дополнен VR и телемедицинскими технологиями
Костюм будет доработан так, чтобы можно было в режиме онлайн фиксировать и передавать медико-биологические показатели экипажа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС