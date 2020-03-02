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РКК "Энергия": окололунная станция позволит космонавтам оставаться на Луне до 30 суток

Строительство станции около Луны обеспечит длительное пребывание больших групп космонавтов-астронавтов, создание лунных баз и проведение обширных работ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Создание окололунной станции снизит риски экспедиций и позволит проводить миссии до 30 суток на поверхности Луны. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Николай Севастьянов.

Он отметил, что сегодня научное сообщество рассматривает два варианта лунных миссий. В первом корабль с экипажем будет прибывать на низкую окололунную орбиту (высотой около 200 км) и затем высаживаться на Луну на специальном посадочном модуле. По словам Севастьянова, это позволит проводить только краткосрочные программы на поверхности Луны - "не более трех суток".

"Второй путь - иметь окололунную станцию, например, на высоте 10 тысяч км... Можно привезти с собой дополнительные ресурсы, можно заранее доставить туда лунный взлетно-посадочный комплекс, чтобы после прилета экипаж спокойно мог высадиться на Луну, отработать программу до 30 суток, а затем вернуться на окололунную станцию, перейти на корабль и вернуться на Землю", - сказал глава РКК, добавив, что такой вариант значительно снижает риски.

Строительство станции около Луны обеспечит длительное пребывание больших групп космонавтов-астронавтов, создание лунных баз и проведение обширных работ. "Необходима эффективная транспортная инфраструктура, которая обеспечит доступ в различные наиболее интересные районы поверхности Луны, необходимую длительность миссий, оптимальную (непереразмеренную) грузоподъемность ракет, а также в перспективе применение многоразовых средств. Решение как раз состоит в создании транзитной станции на орбите Луны", - подчеркнул Севастьянов.

Так на окололунной станции будут находиться все необходимые ресурсы, а также находящийся в режиме ожидания лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК). Прилетев на станцию, космонавты будут переходить в ЛВПК, осуществлять посадку на Луну, при этом корабль будет ожидать экипаж, используя энергетические возможности лунной станции.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.

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Россия
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