20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В РКК "Энергия" заявили, что "лифт" на Луну можно сделать многоразовым

Взлетно-посадочный комплекс может включать многоразовый модуль для транспортировки экипажей и грузов между окололунной станцией и поверхностью спутника

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может включать многоразовый модуль для транспортировки экипажей и грузов между окололунной станцией и поверхностью спутника. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов.

На эту тему
Глава РКК "Энергия": окололунная станция позволит полететь к Луне, Марсу и астероидам

По его словам, взлетно-посадочный комплекс можно сделать частично многоразовым.

"Космонавты будут прилетать на станцию, пересаживаться в лунный взлетно-посадочный комплекс, совершать посадку на Луну, работать нужное время и взлетать, стыковаться со станцией, чтобы затем пересесть на корабль "Орел" и вернуться на Землю. Это и есть основная идея "лифта", о котором говорил наш руководитель", - сказал Севастьянов.

В конце 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в России планируют создать "универсальный лифт", который сможет спускать грузы с окололунной станции на Луну по заказу международных партнеров. Глава корпорации отмечал, что проект может быть коммерциализирован, чтобы компенсировать деньги, потраченные на разработку и создание грузового модуля.

Затем источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что концепция модуля разрабатывается специалистами РКК "Энергия".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
РКК "Энергия": Россия и NASA разошлись во мнениях о выборе орбиты для окололунной станции
Американцы предлагают размещать станцию на гало-орбите, а российские специалисты склоняются к более выгодной, с их точки зрения, круговой орбите
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС