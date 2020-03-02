В РКК "Энергия" заявили, что "лифт" на Луну можно сделать многоразовым

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может включать многоразовый модуль для транспортировки экипажей и грузов между окололунной станцией и поверхностью спутника. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов.

По его словам, взлетно-посадочный комплекс можно сделать частично многоразовым.

"Космонавты будут прилетать на станцию, пересаживаться в лунный взлетно-посадочный комплекс, совершать посадку на Луну, работать нужное время и взлетать, стыковаться со станцией, чтобы затем пересесть на корабль "Орел" и вернуться на Землю. Это и есть основная идея "лифта", о котором говорил наш руководитель", - сказал Севастьянов.

В конце 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в России планируют создать "универсальный лифт", который сможет спускать грузы с окололунной станции на Луну по заказу международных партнеров. Глава корпорации отмечал, что проект может быть коммерциализирован, чтобы компенсировать деньги, потраченные на разработку и создание грузового модуля.

Затем источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что концепция модуля разрабатывается специалистами РКК "Энергия".