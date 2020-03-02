Первый в 2020 году пуск с Восточного запланирован на конец апреля

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Роскосмос запланировал первый в 2020 году пуск с космодрома Восточный на конец апреля. Об этом написал на своей странице в Twitter генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Первый пуск этого года с этого космодрома - конец апреля", - написал Рогозин.

Глава Роскосмоса также продемонстрировал ракеты и разгонные блоки, которые находятся в монтажно-испытательном корпусе космодрома, и ход строительства стартового стола под "Ангару".

Ранее в Роскосмосе сообщили о доставке туда четырех разгонных блоков "Фрегат", запуски которых запланированы в рамках пусковых кампаний OneWeb в 2020 году.

Сейчас в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе находятся пять ракет "Союз-2.1б". В декабре 2019 года Рогозин во время пресс-конференции на космодроме Восточный представил ролик, согласно которому с космодрома в 2020 году запланировано пять пусков. В феврале стало известно о переносе запуска спутника "Метеор-М" номер 2-3 на 2021 год из-за дополнительных испытаний.