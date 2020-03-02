РКК "Энергия": Россия и NASA разошлись во мнениях о выборе орбиты для окололунной станции

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты российской ракетно-космической отрасли и представители NASA расходятся во мнениях о наиболее оптимальной орбите для будущей окололунной станции. Об этом в понедельник в интервью ТАСС рассказал гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов.

По его словам, американцы предлагают размещать станцию на гало-орбите NRHO (near-rectilinear halo orbit), это орбита с перигеем примерно 3 тыс. км и апогеем более 70 тыс. км. "Для того, чтобы туда долететь, нужны наименьшие энергетические затраты. Но она неустойчива, и ее требуется постоянно поддерживать", - пояснил Севастьянов.

Именно из-за особенностей данной орбиты в американской концепции окололунной станции Gateway первым модулем должна стать двигательная установка на электрореактивной тяге. Она позволит экономить топливо для поддержки орбиты. Эта орбита может быть использована как для высадки на Луну, так и как отлетная орбита к астероидам и Марсу.

В свою очередь российские специалисты склоняются к более выгодной, с их точки зрения, круговой орбите. "Например, круговая (10 тысяч км), эта орбита очень устойчива и не требует постоянной поддержки. Значительно снижаются требования к ракете по грузоподъемности", - сказал глава РКК.

Соединенные Штаты предложили концепцию окололунной станции Deep Space Gateway (новое название Lunar Orbital Platform-Gateway), которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. Весной 2019 года NASA также анонсировало проект "Артемида", который предусматривает строительство поселения на Луне.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил, что Роскосмос готов участвовать в международном проекте окололунной станции Lunar Orbital Gateway только на равных правах с NASA. В свою очередь заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что Роскосмос готов сотрудничать с NASA по программе Lunar Orbital Gateway после завершения испытаний перспективного космического пилотируемого корабля и сверхтяжелой ракеты, как минимум предоставляя резервное средство поддержки и спасения экипажа.