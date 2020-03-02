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Медкомиссия признала годными к полету на МКС экипажи новой экспедиции

Теперь основной и дублирующий экипажи должна утвердить межведомственная комиссия

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Главная медицинская комиссия признала годными к полету основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

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"По результатам заседания комиссии космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (основной экипаж МКС-63), а также Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин (дублеры) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.

В состав комиссии вошли представители ЦПК, Роскосмоса, Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ.

Основной и дублирующий экипажи еще должна утвердить межведомственная комиссия.

Первый пилотируемый полет к МКС в 2020 году запланирован на 9 апреля. Экипаж корабля "Союз МС" впервые отправится на орбиту на ракете "Союз-2.1а". Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" и членами длительной экспедиции МКС-63 будет осуществлен со стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур.

Замена экипажей

Ранее планировалось, что в апреле в составе экспедиции МКС-63 на Международную космическую станцию полетят российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Однако ранее Крикалев сообщил, что из-за медицинских показаний российская часть экипажа "Союза МС-16", вероятно, будет заменена на дублеров - Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. Новыми дублерами будут Бабкин и Сергей Рыжиков.

Сейчас на борту Международной космической станции находятся трое членов экипажа - российский космонавт Олег Скрипочка, американские астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган.

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