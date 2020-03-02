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Прибытие плавучей платформы космодрома "Морской старт" в Россию ожидается 26 марта

Судно пока находится в порту Лонг-Бич на западном побережье США

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Грузовое судно Xin Guang Hua (Гонконг), на которое погрузили стартовую платформу Odyssey плавучего космодрома "Морской старт", доставит ее из США в российский порт Славянка в Приморском крае 26 марта этого года. Об свидетельствуют данные портала движения судов vesselfinder.com.

На данный момент судно еще находится в порту Лонг-Бич на западном побережье США. Согласно информации портала, прибытие Xin Guang Hua в порт Славянка ожидается 26 марта в 14:00 по местному времени (07:00 мск).

В пресс-службе группы S7, которая владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", не комментируют данную информацию.

До этого из Лонг-Бич в Славянку выдвинулось сборочно-командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома "Морской старт". Это судно должно прибыть в российский порт 16 марта.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что в конце февраля планируется начать переход плавучего космодрома "Морской старт" из США на Славянский судоремонтный завод (СРЗ), который находится в 50 км от Владивостока. По словам собеседника агентства, платформа будет доставлена на Дальний Восток за три недели. Прибыть на завод она должна ориентировочно во второй половине марта.

"Морской старт"

В 2014 году пусковая деятельность "Морского старта" была приостановлена, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году на СРЗ, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома.

Группа S7 владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных). Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.

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