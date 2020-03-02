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Рогозин показал ход строительства второй очереди космодрома Восточном

На видеозаписи виден также один из подземных этажей бункера

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал кадры строительства второй очереди космодрома Восточный, в том числе возводимого там командного пункта. Три видеозаписи размещены на странице главы госкорпорации в Twitter в понедельник.

"До конца марта третий этаж этого мощного бункера будет достроен", - написал Рогозин.

На размещенных кадрах глава госкорпорации показал не только вид на стройку командного пункта, где можно посмотреть ход работ, но и один из подземных этажей бункера.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что в апреле стартует монтаж технологического оборудования и инженерных систем командного пункта. Сейчас, уточнили в госкорпорации, "уже завершено возведение второго этажа, идут работы на третьем".

Строительство второй очереди

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось в 2019 году. Оно предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Работы по второй очереди проводит ПСО "Казань".

В начале сентября прошлого года вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью изданию "Ведомости" выразил мнение, что одним из подрядчиков при строительстве Восточного может стать военно-строительная публично-правовая компания. Однако президент РФ Владимир Путин эту идею не поддержал, о чем позднее рассказал журналистам Рогозин. По его словам, глава государства согласился, что у госкорпорации "есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей".

В том же месяце Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома потребовал "более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ" при строительстве объектов Восточного.

Прозрачное финансирование

Сейчас Роскосмос при строительстве практически отказался от авансирования работ, о чем сообщил в ноябре прошлого года руководитель Службы внутреннего аудита госкорпорации Роскосмос Артем Мельников в интервью радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, авансирование стало минимальным, выплаты осуществляются исключительно по факту работ. Кроме того, была, внедрена система объективного контроля.

После прихода в Роскосмос Рогозина финансирование и стройка космодрома стали прозрачными. Такое мнение ТАСС выразил академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Игорь Маринин.

"От основного строителя ПСО "Казань" изначально хотели отказаться, но в итоге заключили с ними договор с условием, что они будут более тщательно выбирать себе субподрядчиков. Сейчас гайки закрутили, контроль за финансами повысили, и теперь вся схема [финансирования] стала прозрачной", - сказал он.

Нужный космодром

Космодром Восточный в Амурской области - первый национальный космодром России гражданского назначения. Полномасштабные строительные работы по созданию его инфраструктуры и технологических объектов начались в 2012 году.

В настоящий момент все пилотируемые и большая часть гражданских пусков на российских ракетах производится с космодрома Байконур, который находится в Казахстане. Поэтому, пояснил Маринин, для России важно строительство стартовой площадки на своей территории.

"Сейчас у нас есть Байконур, на который завязаны вывод на геостационарную орбиту большинства спутников, вся наша пилотируемая программа. И если сейчас, не дай бог, у нас возникнут какие-то трения с Казахстаном, мы становимся зависимыми от другого государства, это никак недопустимо", - отметил он.

Согласно действующим соглашениям, Россия арендует комплекс "Байконур" у Казахстана до 2050 года. В него входят город и одноименный космодром.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияДальний Восток
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