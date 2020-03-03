Источник: комиссия утвердила смену российской части основного экипажа "Союза МС-16"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Межведомственная комиссия утвердила замену российских членов основного экипажа новой экспедиции на МКС на дублеров. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Решение Межведомственной комиссии о смене российской части основного экипажа подписано", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, соответствующий документ был подписан 28 февраля.

Вместо Николая Тихонова и Андрея Бабкина на пилотируемом корабле "Союз МС-16" 9 апреля на орбиту отправятся Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Вместе с ними полетит американский астронавт Крис Кэссиди.

Ранее планировалось, что в апреле в составе экспедиции МКС-63 на Международную космическую станцию отправятся россияне Тихонов и Бабкин, а также американец Кэссиди.

В феврале исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев во время брифинга сообщил, что из-за медицинских показаний российская часть экипажа "Союза МС-16", вероятно, будет заменена на дублеров - Иванишина и Вагнера. Новыми дублерами будут Андрей Бабкин и Сергей Рыжиков. В понедельник в Центре подготовки космонавтов сообщили, что все четверо по медицинским показаниям признаны годными к полету.

Сейчас на борту Международной космической станции находятся трое членов экипажа - российский космонавт Олег Скрипочка, американские астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган.