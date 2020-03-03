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Источник: планы отправки на Байконур модуля "Наука" могут сдвинуть на несколько дней

По словам собеседника агентства, возможная задержка связана с ходом испытаний модуля на московской площадке

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Отправка многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" на Байконур, которая запланирована на 19 марта, может быть перенесена на несколько дней из-за задержек испытаний. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Отправка, наверное, будет немного сдвинута вправо", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о нескольких днях.

По его словам, возможная задержка связана с ходом испытаний модуля на московской площадке. "Имеются некоторые отставания от графика, но не из-за каких-то "занебесных" проблем, а потому, что некоторые операции проходят дольше, нежели планировалось до этого", - пояснил источник.

"Идут проверки, могут какие-то замечания поступать, уходит время на устранение этих замечаний", - уточнил собеседник агентства. Сейчас, добавил источник, ведутся проверки пневмо- и гидросистем двигательной установки, систем обеспечения теплового режима, в дальнейшем будут проведены проверки гермокорпуса в вакуум-камере.

Глава Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко в феврале сообщил, что предприятие планирует 19 марта отправить МЛМ на космодром. Его запуск к МКС ожидается в конце 2020 - начале 2021 года. В свою очередь, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин по итогам посещения предприятия написал на своей странице в "Твиттере", что специалисты работают в три смены.

О модуле "Наука"

Строительство модуля началось в 1995 году. Планировалось отправить его на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр им. М. В. Хруничева. Такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

Ранее рассматривалась возможность замены родных баков модуля "Наука", изготовленных около 18 лет назад, на переделанные баки от разгонного блока "Фрегат". Однако в итоге было принято решение о запуске модуля к МКС со своими штатными баками. Изначально сделанные с возможностью многократной заправки, сейчас они могут быть использованы только один раз.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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