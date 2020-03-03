Экипажи новой экспедиции на МКС прибудут на Байконур 24 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) должны прибыть на Байконур для дальнейшей предстартовой подготовки 24 марта. Об этом сообщил замгендиректора РКК "Энергия" (предприятие - разработчик пилотируемых кораблей "Союз МС") Леонид Баранов во время "чаепития" руководства корпорации с экипажами.

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"Руководство РКК "Энергия" во главе с генеральным директором Николаем Севастьяновым встретилось с экипажами транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-16" - основным в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера, Криса Кэссиди и дублирующим в составе Сергея Рыжикова, Андрея Бабкина, Стивена Боуэна, - возобновив традицию "чаепития" в корпорации перед полетом. Заместитель генерального директора, начальник филиала "Байконур" Леонид Баранов рассказал о подготовке на космодроме: ТПК "Союз" прошел комплексные испытания, все готово к встрече экипажа 24 марта и его дальнейшей подготовке к полету", - говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте РКК "Энергия".

Севастьянов сообщил, что подготовка ракеты-носителя "Союз-2.1а" и корабля идет штатно, и пожелал экипажу удачно сдать экзамены и подготовиться к полету.

Иванишин выразил благодарность от экипажа руководству корпорации за пожелания и за возобновление традиции "чаепития" перед полетом, отметив, что "очень приятно и полезно встретиться с теми, кто готовит корабль, вкладывая в него все свои знания и душу".

Гендиректор РКК "Энергия" вручил космонавтам сувениры с символикой корпорации, а основному экипажу - медаль с изображением космического корабля "Союз", на котором новая экспедиция 9 апреля этого года отправится на МКС.

Новая экспедиция

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что межведомственная комиссия утвердила замену российских членов основного экипажа новой экспедиции на МКС на дублеров. По его словам, соответствующий документ был подписан 28 февраля. Вместо Николая Тихонова и Бабкина на пилотируемом корабле "Союз МС-16" 9 апреля на орбиту отправятся Иванишин и Вагнер. Вместе с ними полетит американский астронавт Кэссиди. Ранее планировалось, что в апреле в составе экспедиции МКС-63 на Международную космическую станцию отправятся россияне Тихонов и Бабкин, а также американец Кэссиди.

В феврале исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев во время брифинга сообщил, что из-за медицинских показаний российская часть экипажа "Союза МС-16", вероятно, будет заменена на дублеров - Иванишина и Вагнера. Новыми дублерами будут Бабкин и Рыжиков. В понедельник в Центре подготовки космонавтов сообщили, что все четверо по медицинским показаниям признаны годными к полету.

Первый пилотируемый полет к МКС в 2020 году запланирован на 9 апреля. Экипаж корабля "Союз МС" впервые отправится на орбиту на ракете "Союз-2.1а". Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" и членами длительной экспедиции МКС-63 будет осуществлен со стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур.