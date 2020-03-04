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Источник: новым замгендиректора РКЦ "Прогресс" по производству стал Владимир Пашистов

Он уже занимал этот пост с 2003 по 2016 год

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Владимир Пашистов, с 2003 по 2016 год занимавший пост заместителя генерального директора Ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара), вернулся на эту должность. Об этом сообщили ТАСС на предприятии.

"Заместителем генерального директора АО "РКЦ "Прогресс" по производству назначен Пашистов Владимир Владимирович", - сказали в центре.

Занимавший этот пост ранее Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой в ноябре 2019 года.

Пашистов родился в 1946 году, в 1975 году окончил Куйбышевский авиационный институт им. С. П. Королева (нынешнее название - Самарский университет). На предприятии "Прогресс" работает с 1968 года, прошел все ступени профессионального роста от слесаря-сборщика до заместителя директора - начальника производства.

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