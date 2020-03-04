Вышедшую из строя в январе ступень "Союза" используют для другого запуска

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Третья ступень ракеты "Союз-2.1а", отказ которой привел к отмене запуска в январе с Плесецка военного спутника, будет использована в составе другого носителя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".

"В настоящий момент проводятся восстановительные работы и подготовка блока 3-й ступени к дальнейшему использованию в составе ракеты-носителя для последующих пусков", - отметили в пресс-службе.

В РКЦ уточнили, что неисправность возникла из-за повреждения кабельной трассы. Причина была установлена рабочей группой, созданной в конце января.

24 января ракета-носитель "Союз-2.1а" должна была стартовать с космодрома Плесецк со спутником связи "Меридиан-М", однако, по данным источников в ракетно-космической отрасли, запуск был отменен из-за проблем с электрикой третьей ступени. Позже ракету сняли со стартового стола и отправили в монтажно-испытательный корпус для поиска неисправности. В итоге проблемная ступень была заменена и отправлена в РКЦ "Прогресс".

"Меридиан-М" был выведен на орбиту 20 февраля.