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Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем

Ему необходимо "в трехмесячный срок утвердить дорожную карту развития высокотехнологичной области "Перспективные космические системы" и обеспечить ее реализацию"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера РФ Юрия Борисова куратором разработки перспективных космических систем и поручил за три месяца утвердить дорожную карту развития в этой области.

"Определить заместителя председателя правительства Российской Федерации Борисова Юрия Ивановича куратором высокотехнологичной области "Перспективные космические системы", - говорится в распоряжении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что Борисову необходимо "в трехмесячный срок утвердить дорожную карту развития высокотехнологичной области "Перспективные космические системы" и обеспечить ее реализацию".

Ответственными за реализацию тем же распоряжением назначены Роскосмос, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и Минобрнауки, профильным координационным органом - Военно-промышленная комиссия.

Распоряжение, датированное 2 марта, выпущено в рамках исполнения соглашения о намерениях развития высокотехнологичной области, которое было подписано 22 января между правительством и Роскосмосом.

Теги
РоссияБорисов, Юрий Иванович
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