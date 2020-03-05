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Индийскую лунную миссию "Чандраян-3" запустят в 2021 году

В новом варианте повышена надежность конструкции аппаратов, заявил госминистр Джитендра Сингх

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 марта. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена запустить к Луне третью национальную автоматическую экспедицию "Чандраян-3" в первой половине 2021 года. Об этом сообщил госминистр Джитендра Сингх, который курирует в индийском правительстве атомную и космическую отрасли.

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"Ориентировочный график запуска "Чандраян-3" - первая половина 2021 года. Миссия "Чандраян-3" разработана на основе уроков, извлеченных из миссии "Чандраян-2", - цитирует в четверг Сингха информационное агентство PTI. Госминистр добавил, что в новом варианте повышена надежность конструкции аппаратов и в то же время максимально сохранены возможности "Чандраян-2".

В конце 2019 года Сингх сообщил, что запуск "Чандраян-3" планировался на 2020 год. Однако теперь госминистр отметил, что старт переносится на небольшой срок. Чиновник заявил, что работа над новым посадочным модулем уже идет.

Посадочный модуль "Викрам", входивший в состав индийской автоматической лунной экспедиции "Чандраян-2", должен был мягко сесть на спутник Земли 7 сентября 2019 года, но на высоте около 2 км над Луной аппарат потерял контакт с центром управления полетом, ударился о лунную поверхность и разбился. "Викрам" должен был доставить на Луну луноход "Прагьян", который, как предполагалось, исследует область в районе Южного полюса спутника Земли. При этом орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны.

Подготовка к полету астронавтов продолжается

Касаясь подготовки к первой индийской национальной пилотируемой миссии "Гаганьян", госминистр отметил, что во время полета экипаж космического корабля проведет серию биологических и физических экспериментов. "Четыре биологических и два физических научных эксперимента, связанных с микрогравитацией, отобраны из предложений от академических институтов", - сказал Сингх.

Он добавил, что индийские компании сотрудничают в деле разработки и производства для первого национального космического экипажа бортовой аптечки, системы мониторинга состояния здоровья астронавтов, оборудования для выживания в аварийных условиях, дозиметров, системы пожаротушения. Кроме того, индийские медики прошли трехнедельную подготовку по космической медицине при содействии Национального центра космических исследований (CNES) во Франции, сообщил госминистр.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда будет отмечать 75-летие независимости. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Перед этим планируется осуществить два запуска кораблей в беспилотном режиме с роботами-гуманоидами на борту. В настоящее время группа из четырех кандидатов в астронавты из Индии проходит обучение в российском Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

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