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Источник: запуск "Союза-СТ" с Куру отложили на сутки из-за проблем в разгонном блоке

Старт ракеты-носителя был запланирован на утро 6 марта (вечер 5 марта во Французской Гвиане)

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2 на ракете-носителе "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на сутки по техническим причинам. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Старт ракеты-носителя "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат" был запланирован на утро пятницы (вечер четверга во Французской Гвиане).

"Запуск "Союза" на данный момент отложен на сутки. По предварительной информации, есть проблемы в разгонном блоке", - отметил собеседник агентства.

Источник уточнил, что запуск может быть перенесен и на более длительный срок. Окончательное решение будет принято после повторения генеральных испытаний ракеты.

Ранее оператор космических полетов Arianespace заявил о как минимум трех запланированных стартах с использованием российских ракет "Союз" с космодрома Куру. Следом в списке значится запуск второго военного спутника для Франции CSO-2 (первый запущен в декабре 2019 года ракетой "Союз СТ-А"). Также Arianespace рассчитывают в 2020 году вывести на орбиту еще две партии спутников OneWeb при помощи "Союзов" с космодрома Куру.

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